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Al Atkins

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AL ATKINS: «Не могу поверить в случившееся с Дэйвом»



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AL ATKINS в недавней беседе с Bathory вспомнил о Дэйве Холланде:

«Честно говоря, я не могу поверить в то, что случилось с Дэйвом. Мы возвращаемся в далёкое прошлое, в то время, когда он был в TRAPEZE. Мой альбом с ним на ударных ["Victim Of Changes", 1998] продавался очень хорошо, так что мы решили держаться вместе, и у нас были большие планы на достаточно большое количество пластинок. У Дэйва было предложение от крупной звукозаписывающей компанией сделать альбом со всеми лучшими музыкантами, с которыми он играл и записывался на протяжении многих лет, такими как Glenn Hughes и Rob Halford, и он попросил меня присоединиться к нему, я был готов это сделать. У нас также было ещё одно предложение совместной работы, мы встречались с разными людьми в Лондоне.

Однажды утром он позвонил мне, чтобы сказать, что если пресса выйдет на меня, сказать: "...без комментариев", и попросил положить трубку. Я спросил его, что происходит, и он ответил мне, что кто-то пытается получить от него деньги, сделав ложные обвинения в его адрес. Я больше никогда его не видел, и мы потеряли связь. Я слышал, что он собирался написать книгу о своей жизни в JUDAS PRIEST, пока его били в тюрьме, позже он переехал в Северную Испанию после освобождения, но, к сожалению, умер от рака...»

Original JUDAS PRIEST Singer AL ATKINS



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