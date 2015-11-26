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Al Atkins

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Первому вокалисту JUDAS PRIEST сначала не понравился ROB HALFORD



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Первый вокалист JUDAS PRIEST Al Atkins рассказал, что дал остальным участникам группы своё благословение на продолжение использования имени JUDAS PRIEST после того, как покинул группу. Atkins основал JUDAS PRIEST в 1969 году в Бирмингеме, Англия, назвав группу в честь песни Bob'а Dylan'а "The Ballad Of Frankie Lee And Judas Priest". В 1973 году певец нашёл «настоящую работу», чтобы содержать свою семью, и группа двинулась дальше вместе с Rob'ом Halford'ом.

В недавнем интервью Atkins рассказал:

«Я покинул группу в мае 1973 года. Я был единственным женатым музыкантом в коллективе, и у меня появился маленький ребёнок, которого нужно было кормить. Я решил устроиться на обычную пятидневку, чтобы зарабатывать на семью, потому что мы не могли заключить хороший контракт с лейблом, при том, что с ростом группы увеличивались и расходы на неё. Агент Norman Hood иногда подбрасывал мне денег, но этого было недостаточно.

Через несколько месяцев после моего ухода из группы K. K. [Downing, гитара] и Ian [Hill, бас] постучались в мою дверь и спросили, могут ли они использовать имя JUDAS PRIEST и песни, и я ответил, что могут, и пожелал им удачи. Они сказали, что нашли нового вокалиста по имени Robert Halford, о котором я никогда не слышал, но его группа HIROSHIMA была в ростере нашего букинг-агентства. Довольно скоро они отправились в тур по Великобритании и Европе, а уже в следующем году к ним присоединился бирмингемский гитарист Glenn Tipton из THE FLYING HAT BAND, которая работала с тем же агентством, и мы однажды даже играли на одном концерте в Plaza Ballroom в Бирмингеме. Так что с того момента JUDAS PRIEST начали состоять из пяти человек.

Было странно слышать, как Rob поёт мои песни, сначала мне не нравился его высокий вокал, но потом он стал старше, и его голос "заматерел". Rob был невероятен, особенно в 1980-е... Просто монстр.

В последний раз я видел их несколько лет назад в Wolverhampton Civic Hall, и они отыграли отличный сет, но мне не хватало К. К. на гитаре, хотя Richie [Faulkner] — хороший гитарист.

В прошлом году я сходил посмотреть, как выступают K. K. и другие бывшие участники JUDAS PRIEST — Tim Owens и Les Binks — в новом зале The Steel Mill, и группа была просто потрясающа. Было здорово встретить их всех в гримёрке после концерта».

Original JUDAS PRIEST Singer AL ATKINS Says He



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