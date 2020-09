сегодня



Первому вокалисту JUDAS PRIEST сначала не понравился ROB HALFORD



Первый вокалист JUDAS PRIEST Al Atkins рассказал, что дал остальным участникам группы своё благословение на продолжение использования имени JUDAS PRIEST после того, как покинул группу. Atkins основал JUDAS PRIEST в 1969 году в Бирмингеме, Англия, назвав группу в честь песни Bob'а Dylan'а "The Ballad Of Frankie Lee And Judas Priest". В 1973 году певец нашёл «настоящую работу», чтобы содержать свою семью, и группа двинулась дальше вместе с Rob'ом Halford'ом.



В недавнем интервью Atkins рассказал:



«Я покинул группу в мае 1973 года. Я был единственным женатым музыкантом в коллективе, и у меня появился маленький ребёнок, которого нужно было кормить. Я решил устроиться на обычную пятидневку, чтобы зарабатывать на семью, потому что мы не могли заключить хороший контракт с лейблом, при том, что с ростом группы увеличивались и расходы на неё. Агент Norman Hood иногда подбрасывал мне денег, но этого было недостаточно.



Через несколько месяцев после моего ухода из группы K. K. [Downing, гитара] и Ian [Hill, бас] постучались в мою дверь и спросили, могут ли они использовать имя JUDAS PRIEST и песни, и я ответил, что могут, и пожелал им удачи. Они сказали, что нашли нового вокалиста по имени Robert Halford, о котором я никогда не слышал, но его группа HIROSHIMA была в ростере нашего букинг-агентства. Довольно скоро они отправились в тур по Великобритании и Европе, а уже в следующем году к ним присоединился бирмингемский гитарист Glenn Tipton из THE FLYING HAT BAND, которая работала с тем же агентством, и мы однажды даже играли на одном концерте в Plaza Ballroom в Бирмингеме. Так что с того момента JUDAS PRIEST начали состоять из пяти человек.



Было странно слышать, как Rob поёт мои песни, сначала мне не нравился его высокий вокал, но потом он стал старше, и его голос "заматерел". Rob был невероятен, особенно в 1980-е... Просто монстр.



В последний раз я видел их несколько лет назад в Wolverhampton Civic Hall, и они отыграли отличный сет, но мне не хватало К. К. на гитаре, хотя Richie [Faulkner] — хороший гитарист.



В прошлом году я сходил посмотреть, как выступают K. K. и другие бывшие участники JUDAS PRIEST — Tim Owens и Les Binks — в новом зале The Steel Mill, и группа была просто потрясающа. Было здорово встретить их всех в гримёрке после концерта».







+1 -0



просмотров: 421