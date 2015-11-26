Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 59
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 45
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 32
*OZZY OSBOURNE против татуировок на лице 24
[= ||| все новости группы



*

Sarcator

*
| - |

|||| сегодня

Сын гитариста THE CROWN в SARCATOR



*
zoom
*
* *
"The Hour Of Torment", новая песня группы SARCATOR, в состав которой входит сын гитариста группы THE CROWN Marko Tervonen'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Sarcator, выход которого запланирован на тридцатое октября на Redefining Darkness Records.

Трек-лист:

"Abyssal Angel"
"Manic Rapture"
"Deicidal"
"Midnight Witchery"
"The Hour Of Torment"
"Circle Of Impurity"
"Heretic's Domain"
"Desolate Visions"
"Demonstrike"
"Purgatory Unleashed"
"Cryptic Pain" (CD-only bonus)

SARCATOR - Featuring The Son Of THE CROWN's MARKO TERVONEN - Reveal First Track From Redefining Darkness Debut



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 168

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом