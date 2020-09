сегодня



Сын гитариста THE CROWN в SARCATOR



"The Hour Of Torment", новая песня группы SARCATOR, в состав которой входит сын гитариста группы THE CROWN Marko Tervonen'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Sarcator, выход которого запланирован на тридцатое октября на Redefining Darkness Records.



Трек-лист:



"Abyssal Angel"

"Manic Rapture"

"Deicidal"

"Midnight Witchery"

"The Hour Of Torment"

"Circle Of Impurity"

"Heretic's Domain"

"Desolate Visions"

"Demonstrike"

"Purgatory Unleashed"

"Cryptic Pain" (CD-only bonus)







