сегодня



Видео с текстом от SARCATOR



"The Long Lost", официальное видео с текстом от группы SARCATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alkahest", выходящего 21 октября на Black Lion Records.



Трек-лист:



Ascend

Perdition’s Hand

Grave Maggot Future

Dreameater

The Long Lost

He Who Comes from the Dark

Devil Sun

Sorrow’s Verse

Alkahest







+1 -0



просмотров: 206