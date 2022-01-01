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Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
26
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
18
SERJ TANKIAN работает над книгой
9
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9
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
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Sarcator
Швеция
Thrash Metal
https://sarcator-se.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/sarcatorband
9 окт 2022
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Видео с текстом от SARCATOR
17 сен 2022
:
Видео с текстом от SARCATOR
22 авг 2022
:
Новое видео SARCATOR
4 июл 2022
:
SARCATOR нашли лейбл
8 сен 2020
:
Сын гитариста THE CROWN в SARCATOR
сегодня
Видео с текстом от SARCATOR
"The Long Lost", официальное видео с текстом от группы SARCATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alkahest", выходящего 21 октября на Black Lion Records.
Трек-лист:
Ascend
Perdition’s Hand
Grave Maggot Future
Dreameater
The Long Lost
He Who Comes from the Dark
Devil Sun
Sorrow’s Verse
Alkahest
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Сообщений нет