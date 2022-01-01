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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Sarcator

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Видео с текстом от SARCATOR



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"The Long Lost", официальное видео с текстом от группы SARCATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alkahest", выходящего 21 октября на Black Lion Records.

Трек-лист:

Ascend
Perdition’s Hand
Grave Maggot Future
Dreameater
The Long Lost
He Who Comes from the Dark
Devil Sun
Sorrow’s Verse
Alkahest




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