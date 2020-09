сегодня



Новая песня OLD MOTHER HELL



"Betrayal At The Sea", новая песня группы OLD MOTHER HELL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Lord Of Demise, выход которого запланирован на 23 октября:



"Betrayal At The Sea"

"Avenging Angel"

"Lord Of Demise"

"Estranged"

"Edge Of Time"

"Shadows Within"

"Another Fallen Savior"

"Finally Free"







