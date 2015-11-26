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Old Mother Hell

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Страна
GermanyГермания
Стиль
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Новая песня OLD MOTHER HELL



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"Betrayal At The Sea", новая песня группы OLD MOTHER HELL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Lord Of Demise, выход которого запланирован на 23 октября:

"Betrayal At The Sea" 
"Avenging Angel"
"Lord Of Demise"
"Estranged"
"Edge Of Time"
"Shadows Within"
"Another Fallen Savior"
"Finally Free"

OLD MOTHER HELL Stream "Betrayal At The Sea" From Lord Of Demise, Due In October



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