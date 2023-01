3 янв 2023



Перемены в OLD MOTHER HELL



OLD MOTHER HELL опубликовали следующее сообщение:



«Eдинственная константа во Вселенной — это перемены. Это знали еще древние греки, и это знание означает, что иногда приходится прощаться с привычными конструкциями, но в то же время каждое изменение может стать началом чего-то большего.



Несколько недель назад Michael и Bernd сообщили нам, что они больше не могут играть в Old Mother Hell с необходимым энтузиазмом. Michael покидает группу по профессиональным и личным причинам, о личных причинах Bernd'а вы можете прочитать в его Facebook-профиле. Мы желаем им обоим всего наилучшего в будущем и благодарим их за то прекрасное время, которое мы смогли провести вместе в OLD MOTHER HELL.



Мы сразу же опросили всех и, к счастью, смогли очень быстро найти замену: Marco Hauser (Bellrope, ex-Black Shape Of Nexus) стал нашим новым барабанщиком. Будучи закоренелым фанатом Venom, он точно знает, как заставить барабаны громыхать без излишеств, чтобы металлическое сердце билось быстрее. Поскольку мы знаем и ценим его как личность на протяжении десятилетий, собеседование ограничилось тремя кружками пива и двумя рекомендациями фильмов ужасов».



Marco Hauser: «Решающим аргументом было, конечно, пиво. Помимо этого, я уже давно вынашивал идею сделать что-то в более традиционном направлении. Просьба ребят пришла точно в нужное время, и я счастлив стать частью "Old Mother"».



Группа: «Kevin Portz (Gravety) — наш новый лидер у микрофона, и он сразу же сотворил фурор во время первой совместной репетиции. Он не только поет песни Old Mother Hell с необходимым эпическим чувством, он также обладает огромным напором и силой, чтобы заявить о себе на фоне тяжелого риффинга и ритм-секции. Будучи поклонником Rush, он прекрасно знает, как важно настроить аудиторию на различные настроения. После того, как Kevin снова перебил две рекомендации Marco по фильмам ужасов, соглашение было окончательно оформлено»



Portz: «Помимо страсти к фильмам ужасов, мы вчетвером отдаем предпочтение искреннему тяжелому металлу. Поскольку я считаю OLD MOTHER HELL великими с самого начала их существования, мне не пришлось долго раздумывать, и я сразу же согласился, когда ко мне обратились. Я с нетерпением жду всех будущих приключений с ребятами!».



Группа подводит итог: «Новый состав нравится всем, у нас схожие интересы, мы на 100% фанатики металла, и все просто подходит друг другу — музыкально и лично. Мы знаем, что каждая смена состава — это всегда большая перемена, и что всем нужно привыкнуть к новой ситуации. В то же время мы твердо верим, что мощь OLD MOTHER HELL исходит от сообщества, не зависит от отдельных людей и поэтому будет оставаться аутентичной и действенной. Мы будем рады, если вы дадите нам шанс и останетесь лояльными нашей группе. Наш концертный дебют намечен на 18 февраля в рамках FLESH FEST 8»





просмотров: 304