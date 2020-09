Видео с текстом от ISENMOR

9 сен 2020



ISENMOR выпустят дебютную работу, получившую название "Shieldbrother", девятого октября. За сведение и мастеринг материала отвечал Dan Swanö:



“Battle Scarred”

“Shieldbrother”

“Mount Badon”

“Furor Teutonics”

“Drink To Glory”

“Kings Of The Cold Mountains”

“Wanderlust”

“Sigurd’s Song”



Официальное видео с текстом к “Furor Teutonicus” доступно ниже.







