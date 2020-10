1 окт 2020



Новое видео ISENMOR



“Drink To Glory,” новое видео группы ISENMOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Shieldbrother", выходящего девятого октября.



Трек-лист:



“Battle Scarred”

“Shieldbrother”

“Mount Badon”

“Furor Teutonics”

“Drink To Glory”

“Kings Of The Cold Mountains”

“Wanderlust”

“Sigurd’s Song” http://isenmor.com







+0 -1



просмотров: 97