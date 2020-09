сегодня



Новая песня LIKE MOTHS TO FLAMES



Группа LIKE MOTHS TO FLAMES объявила о том, что новый альбом, получивший название "No Eternity In Gold", будет выпущен 30 октября на лейбле UNFD. Продюсировали, сводили и проводили мастеринг Carson Slovak и Grant McFarland (AUGUST BURNS RED, RIVERS OF NIHIL).



Трек-лист:



01. The Anatomy Of Evil



02. Habitual Decline



03. Burn In Water, Drown In Flame



04. Fluorescent White



05. God Complex



06. YOTM



07. Killing What's Underneath



08. A Servant Of Plague



09. Demon Of My Own



10. Selective Sacrifice



11. Spiritual Eclipse



Композиция "YOTM" доступна для прослушивания ниже.

























+0 -1



просмотров: 132