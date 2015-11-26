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Like Moths to Flames

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Новая песня LIKE MOTHS TO FLAMES



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Группа LIKE MOTHS TO FLAMES объявила о том, что новый альбом, получивший название "No Eternity In Gold", будет выпущен 30 октября на лейбле UNFD. Продюсировали, сводили и проводили мастеринг Carson Slovak и Grant McFarland (AUGUST BURNS RED, RIVERS OF NIHIL).

Трек-лист:

01. The Anatomy Of Evil

02. Habitual Decline

03. Burn In Water, Drown In Flame

04. Fluorescent White

05. God Complex

06. YOTM

07. Killing What's Underneath

08. A Servant Of Plague

09. Demon Of My Own

10. Selective Sacrifice

11. Spiritual Eclipse

Композиция "YOTM" доступна для прослушивания ниже.

Listen To New LIKE MOTHS TO FLAMES Single 'YOTM'











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