Новая песня LIKE MOTHS TO FLAMES

Группа LIKE MOTHS TO FLAMES объявила о том, что новый альбом, получивший название "No Eternity In Gold", будет выпущен 30 октября на лейбле UNFD. Продюсировали, сводили и проводили мастеринг Carson Slovak и Grant McFarland (AUGUST BURNS RED, RIVERS OF NIHIL).
Трек-лист:
01. The Anatomy Of Evil
02. Habitual Decline
03. Burn In Water, Drown In Flame
04. Fluorescent White
05. God Complex
06. YOTM
07. Killing What's Underneath
08. A Servant Of Plague
09. Demon Of My Own
10. Selective Sacrifice
11. Spiritual Eclipse
Композиция "YOTM" доступна для прослушивания ниже.
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