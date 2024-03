сегодня



Новое видео LIKE MOTHS TO FLAMES



"Kintsugi", новое видео группы LIKE MOTHS TO FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Cycles Of Trying To Cope", выходящего десятого мая на UNFD:



01. Angels Weep

02. Paradigm Trigger

03. Over The Garden Wall

04. Gone Without A Trace

05. Dissociative Being

06. The Shepherd's Crown

07. To Know Is To Die

08. Kintsugi

09. Everything That Once Held It Together

10. The Depths I Roam

11. What Do We See When We Leave This Place?







