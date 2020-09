сегодня



EVILDEAD опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Descending". Этот трек взят из нового альбома "United $tate$ Of Anarchy", выход которого намечен на тридцатое октября на SPV/Steamhammer. Продюсером материала был Bill Metoyer, а за оформление отвечал Edward J. Repka.



Трек-лист:



01. The Descending



02. Word Of God



03. Napoleon Complex



04. Greenhouse



05. Without A Cause



06. No Difference



07. Blasphemy Divine



08. A.O.P. / War Dance



09. Seed Of Doubt



10. Planet Claire 2020 (LP/digital bonus track)



















