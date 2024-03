сегодня



Видео с текстом от EVILDEAD



EVILDEAD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Raising Fresh Hell", которая будет включена в выходящий 24 мая альбом Toxic Grace:



"F.A.F.O." *

"Reverie" *

"Raising Fresh Hell" *

"Stupid On Parade" **

"Subjugated Souls" **

"Bathe In Fire" **

"Poetic Omen" *

"World ov Rats" *

"Fear Porn" *

"The Death & Resurrection Show 2024" ** (bonus track for vinyl and digital)





* Produced & mixed by: Dave Casey at Phase 66

** Produced & mixed by Rob Hill at X Music Studios

Mastered by: Dave Roman at 4130 Mastering







