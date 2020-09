сегодня



Новый альбом EVERY MOTHER’S NIGHTMARE выйдет осенью



EVERY MOTHER’S NIGHTMARE выпустят новую работу, получившую название Resurrect The Faithful, двадцать третьего октября на HighVolMusic.



Трек-лист:



"Getaway"

"Breathe"

"Here's To The Ones"

"Sin In My Heart"

"When It Goes Away"

"Resurrect The Faithful"

"Fray"

"Sorry Today"

"Unstained"

"Drown By Luv"

"Love Can Make You Blind" (2020)







