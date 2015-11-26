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Every Mother's Nightmare

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Новое видео EVERY MOTHER’S NIGHTMARE



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EVERY MOTHER’S NIGHTMARE выпустят новую работу, получившую название Resurrect The Faithful, двадцать третьего октября на HighVolMusic.

Трек-лист:

"Getaway"
"Breathe"
"Here's To The Ones"
"Sin In My Heart"
"When It Goes Away"
"Resurrect The Faithful"
"Fray"
"Sorry Today"
"Unstained"
"Drown By Luv"
"Love Can Make You Blind" (2020)

Видео на композицию "Breathe" доступно ниже.

EMN (EVERY MOTHER'S NIGHTMARE) Premiers "Breathe" Music Video



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