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Every Mother's Nightmare
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27 сен 2020
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Новое видео EVERY MOTHER’S NIGHTMARE
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Новый альбом EVERY MOTHER’S NIGHTMARE выйдет осенью
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Новое видео EVERY MOTHER’S NIGHTMARE
EVERY MOTHER’S NIGHTMARE выпустят новую работу, получившую название Resurrect The Faithful, двадцать третьего октября на HighVolMusic.
Трек-лист:
"Getaway"
"Breathe"
"Here's To The Ones"
"Sin In My Heart"
"When It Goes Away"
"Resurrect The Faithful"
"Fray"
"Sorry Today"
"Unstained"
"Drown By Luv"
"Love Can Make You Blind" (2020)
Видео на композицию "Breathe" доступно ниже.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).