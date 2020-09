сегодня



Новый сингл KING PARROT с участием PHILIP'а ANSELMO



"Nor Is Yours", новая песня группы KING PARROT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Holed Up In The Liar", выход которого запланирован в Европе на Agonia Records 9 октября. Housecore Records выпустит эту работу в Северной Америке, а Dead Set Recordings — в Австралии. В записи песни в качестве приглашённого вокалиста принимал участие Philip Anselmo (PANTERA, DOWN).



Трек-лист:



01. Banished, Flawed Then Docile



02. Blunder To Asunder



03. Nor Is Yours



04. Kick Up A Stink



















