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King Parrot

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Страна
AustraliaАвстралия
Стиль
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Новый сингл KING PARROT с участием PHILIP'а ANSELMO



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"Nor Is Yours", новая песня группы KING PARROT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Holed Up In The Liar", выход которого запланирован в Европе на Agonia Records 9 октября. Housecore Records выпустит эту работу в Северной Америке, а Dead Set Recordings — в Австралии. В записи песни в качестве приглашённого вокалиста принимал участие Philip Anselmo (PANTERA, DOWN).

Трек-лист:

01. Banished, Flawed Then Docile

02. Blunder To Asunder

03. Nor Is Yours

04. Kick Up A Stink

KING PARROT Unveils New Single








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