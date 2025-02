11 фев 2025



Новое видео KING PARROT



"Fuck You And The Horse You Rode In On", новое видео группы KING PARROT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Young Person's Guide To", выходящего шестого июня на Housecore Records:



01. Get What Ya Given

02. Fuck You And The Horse You Rode In On

03. Cunning As A Dunny Rat

04. It's A Rort

05. Punish The Runt

06. Target Pig Elite

07. I Got The Right

08. Look Away I'm Hideous

09. Glazed And Diseased In Defeat

10. Pissing On The Fist Of The Law











