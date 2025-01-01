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[= ||| все новости группы



*

King Parrot

*
Страна
AustraliaАвстралия
Стиль
-
| - |

|||| 11 фев 2025

Новое видео KING PARROT



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"Fuck You And The Horse You Rode In On", новое видео группы KING PARROT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Young Person's Guide To", выходящего шестого июня на Housecore Records:

01. Get What Ya Given
02. Fuck You And The Horse You Rode In On
03. Cunning As A Dunny Rat
04. It's A Rort
05. Punish The Runt
06. Target Pig Elite
07. I Got The Right
08. Look Away I'm Hideous
09. Glazed And Diseased In Defeat
10. Pissing On The Fist Of The Law






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