сегодня



RICHARD PATRICK — о том, почему ушёл из NINE INCH NAILS



В рамках недавнего интервью с вокалистом FILTER RICHARD'ом PATRICK'ом тот рассказал о причинах ухода из NINE INCH NAILS:



«Я начинал в NIN, но ушёл, когда мне было 26 лет. NIN был единственным местом, где у меня был босс. Мы только что отыграли на Lollapalooza — это была первая Lollapalooza — и отправились в Европу, где грели GUNS N' ROSES, что было крайне странно, ведь в Европе нас никто не знал, и они освистали нас по полной программе, что было настоящим безумием. Представьте NIN, которых освистывают.



Мы с Trent'ом были двумя болванами из Кливленда — мы тогда не были известны. Но в итоге стали. И был момент, когда Trent посмотрел на меня, а я сказал: "Вау, ты едешь в Новый Орлеан жить в этом прекрасном доме, который у тебя появился, а еду домой к маме и папе". И Trent ответил: "Ну напиши пластинку". А я ему: "Вау, а к чему это ты сказал?" И он ответил: "Ты бы видел своё лицо. Потому что сначала ты был просто взбешён, а затем согласился". Это он мне сказал в Париже. И я помню, как размышлял, что должен вернуться и есть на кухне мамы и отца каждый вечер, а этот парень собирается написать "Broken" и поработать над остальным. Но я сидел и думал о его словах как о совете "пойди и что-то сделай". Его совет был: "Оторви свою задницу и сделай уже что-то. Не жди меня, пока я это сделаю. Не жди, что я напишу за тебя пластинку. Просто иди и делай".



Я был близок к тому, чтобы заключить контракт, а Trent об этом ничего не знал, я тогда контактировал с Warner Brother. И я находился в Лос-Анджелесе, чтобы работать над "The Downward Spiral" или где-то поблизости, и уже думал о поездке под грибами в Гранд-Каньон. Я уже принял решение. И, знаете, решил, что первый раз мяч на моей стороне, и если я не сделаю шаг в сторону, то я никогда его не сделаю.



Но последней каплей был Trent, сказавший: "Эй, слушай, я знаю, что тебе нужны деньги. Так вот в конце улицы есть небольшая пиццерия, и им нужны водители. Так что, может, там немного раздобудешь деньжат". А я такой: "Ну просто ВАУ!"



Тогда у меня уже был написан "Hey Man, Nice Shot", и пять рекорд-лейблов готовы были предложить мне контракт. И я ответил ему: "Эй, чувачелло, я ненавижу говорить тебе это сейчас, но я ухожу. И мне жаль. Но я, ёппа, ухожу. Я не собираюсь продавать пиццу и не собираюсь её развозить"».



По словам Patrick'a, он нисколько не жалеет об уходе из NINE INCH NAILS:



«Нет ничего лучше чем быть боссом самому себе. С того момента я просыпался и держал ответ только перед собой, женой или перед детьми.



Совершил ли я ошибки? Конечно же. Случалось ли со мной плохое? Без сомнения. Но в итоге я каждый день я знал, что всё, что мне нужно сделать, это заставить себя работать, быть трезвым и связанным с тем, что даёт мне жизнь, а это музыка».













