24 авг 2021



NINE INCH NAILS отменили тур из-за COVID-19



NINE INCH NAILS отменили тур 2021 года из-за COVID-19:



«С большим сожалением мы отменяем все выступления NIN до конца этого года. Когда эти концерты были изначально запланированы, они должны были стать катарсическими и праздничным возвращением к живой музыке. Однако с каждым днём становится всё очевиднее, что мы ещё не на том этапе. Мы сожалеем о любых неудобствах и разочарованиях и с нетерпением ждём новой встречи с вами, когда придёт время».







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