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Nine Inch Nails

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24 авг 2021 : 		 NINE INCH NAILS отменили тур из-за COVID-19

29 сен 2020 : 		 RICHARD PATRICK — о том, почему ушёл из NINE INCH NAILS

21 май 2020 : 		 NINE INCH NAILS отменили осенний тур

26 мар 2020 : 		 NINE INCH NAILS выпустили два альбома. Бесплатно

30 дек 2019 : 		 На следующем альбоме NINE INCH NAILS могут быть приглашённые музыканты

26 июн 2018 : 		 Лидер NINE INCH NAILS о Кайне Уэсте

18 май 2018 : 		 Новая песня NINE INCH NAILS

10 май 2018 : 		 Новый ЕР NINE INCH NAILS выйдет летом

16 окт 2017 : 		 NINE INCH NAILS записали свою версию "Halloween"

18 июл 2017 : 		 Новая песня NINE INCH NAILS

14 июл 2017 : 		 Новая песня NINE INCH NAILS

23 дек 2016 : 		 Новая песня NINE INCH NAILS

17 дек 2016 : 		 NINE INCH NAILS выпускают ЕР

4 окт 2016 : 		 Лидер NINE INCH NAILS работает над новым саундтреком

5 авг 2016 : 		 TRENT REZNOR не подтверждает выход нового сингла NINE INCH NAILS

21 дек 2015 : 		 Новый альбом NINE INCH NAILS выйдет в 2016

22 окт 2015 : 		 Гитарист NINE INCH NAILS выпустит саундтрек

23 апр 2015 : 		 Лидер NINE INCH NAILS выставил дом на продажу

10 ноя 2014 : 		 Лидер NINE INCH NAILS работает над «секретным проектом» для APPLE

10 окт 2014 : 		 NINE INCH NAILS, GREEN DAY среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-р-ролла

9 сен 2014 : 		 Лидер NINE INCH NAILS о саундтреке к "Gone Girl"

13 апр 2014 : 		 Профессиональное видео с выступлений NINE INCH NAILS

21 фев 2014 : 		 Фрагмент выступления NINE INCH NAILS в 'Austin City Limits'

12 фев 2014 : 		 NINE INCH NAILS не приедут в Россию в июне

24 ноя 2013 : 		 NINE INCH NAILS приедут в Россию в июне

12 авг 2013 : 		 Новая песня NINE INCH NAILS
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|||| 24 авг 2021

NINE INCH NAILS отменили тур из-за COVID-19



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NINE INCH NAILS отменили тур 2021 года из-за COVID-19:

«С большим сожалением мы отменяем все выступления NIN до конца этого года. Когда эти концерты были изначально запланированы, они должны были стать катарсическими и праздничным возвращением к живой музыке. Однако с каждым днём становится всё очевиднее, что мы ещё не на том этапе. Мы сожалеем о любых неудобствах и разочарованиях и с нетерпением ждём новой встречи с вами, когда придёт время».

NINE INCH NAILS Cancels 2021 Tour Due To COVID-19 Concerns



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