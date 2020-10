сегодня



Новое видео ACT OF CREATION



"Break New Ground", новое видео группы ACT OF CREATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Uncertain Light", выходящего 16 октября на Black Sunset / MDD.



Трек-лист:



"The Burning Place"

"Break New Ground"

"Violet Red"

"Reflection"

"Sector F"

"Legion"

"State Of Agony"

"Confused Illusion"

"Hatefriend"

"The Uncertain Light"







