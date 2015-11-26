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Act of Creation

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Новое видео ACT OF CREATION



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"Break New Ground", новое видео группы ACT OF CREATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Uncertain Light", выходящего 16 октября на Black Sunset / MDD.

Трек-лист:

"The Burning Place"
"Break New Ground"
"Violet Red"
"Reflection"
"Sector F"
"Legion"
"State Of Agony"
"Confused Illusion"
"Hatefriend"
"The Uncertain Light"

ACT OF CREATION Unleash



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