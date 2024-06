сегодня



Новое видео ACT OF CREATION



Under Friendly Fire, новое видео ACT OF CREATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Moments To Remain”, релиз которого намечен на 19 июля:



Awake (Bonus Track)

Come With Me

Under Friendly Fire

Egoist

Moments To Remain

Cry Of A Peacecrow (Bonus Track)

Dying Inside

Confront The Truth

Lost Little Soul

Beyond Reality

Agonizing Slumber

Into Dreams (Bonus Track) http://actofcreation.de/







