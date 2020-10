сегодня



Новая песня DORMANTH



"Fire", новая песня группы DORMANTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Complete Downfall", выход которого запланирован на 15 декабря на Xtreem Music.



Трек-лист:



"Dreamcatcher"

"Fire"

"Tragicomic Day"

"Beyond The Gates"

"Odyssey In Time"

"The Origin"

"Dark Times For The God's Creation"

"-273º K"

"Brainstorm"

"Crystal Bone"

"Bloody Scars"







