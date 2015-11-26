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Новая песня DORMANTH
"Fire", новая песня группы DORMANTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Complete Downfall", выход которого запланирован на 15 декабря на Xtreem Music.
Трек-лист:
"Dreamcatcher"
"Fire"
"Tragicomic Day"
"Beyond The Gates"
"Odyssey In Time"
"The Origin"
"Dark Times For The God's Creation"
"-273º K"
"Brainstorm"
"Crystal Bone"
"Bloody Scars"
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