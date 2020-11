сегодня



Видео с текстом от DORMANTH



DORMANTH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Beyond The Gates", которая будет включена в выходящий пятнадцатого декабря на Xtreem Music альбома Complete Downfall:



"Dreamcatcher"

"Fire"

"Tragicomic Day"

"Beyond The Gates"

"Odyssey In Time"

"The Origin"

"Dark Times For The God's Creation"

"-273º K"

"Brainstorm"

"Crystal Bone"

"Bloody Scars"







