сегодня



Новое видео FUCK THE FACTS



"Pleine Noirceur", новое видео группы FUCK THE FACTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pleine Noirceur", выходящего 20 ноября на собственном лейбле Noise Salvation.



Трек-лист:



"Doubt, Fear Neglect"

"Ailleurs"

"Pleine Noirceur"

"Aube"

"Sans Lumiere"

"Sans Racines"

"Everything I Love Is Ending"

"A Dying Light"

"Dropping Like Flies"

"L’abandon"

"An Ending"

"_cide"







+1 -0



просмотров: 277