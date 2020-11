9 ноя 2020



Новая песня FUCK THE FACTS



"Everything I Love Is Ending", новая песня группы FUCK THE FACTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pleine Noirceur", выходящего 20 ноября на собственном лейбле Noise Salvation.



Трек-лист:



"Doubt, Fear Neglect"

"Ailleurs"

"Pleine Noirceur"

"Aube"

"Sans Lumiere"

"Sans Racines"

"Everything I Love Is Ending"

"A Dying Light"

"Dropping Like Flies"

"L’abandon"

"An Ending"

"_cide"







