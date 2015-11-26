Новая песня FUCK THE FACTS

"Everything I Love Is Ending", новая песня группы FUCK THE FACTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pleine Noirceur", выходящего 20 ноября на собственном лейбле Noise Salvation.
Трек-лист:
"Doubt, Fear Neglect"
"Ailleurs"
"Pleine Noirceur"
"Aube"
"Sans Lumiere"
"Sans Racines"
"Everything I Love Is Ending"
"A Dying Light"
"Dropping Like Flies"
"L’abandon"
"An Ending"
"_cide"
Red One
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