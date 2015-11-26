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Fuck the Facts

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9 ноя 2020 : 		 Новая песня FUCK THE FACTS

31 окт 2020 : 		 Новый сингл FUCK THE FACTS

2 окт 2020 : 		 Новое видео FUCK THE FACTS

10 янв 2016 : 		 Новое видео FUCK THE FACTS

2 дек 2015 : 		 Видео с выступления FUCK THE FACTS

7 окт 2015 : 		 Новое видео FUCK THE FACTS

11 авг 2015 : 		 Новая песня FUCK THE FACTS

28 июл 2015 : 		 Новая песня FUCK THE FACTS

24 июн 2015 : 		 Новое видео FUCK THE FACTS

11 июн 2015 : 		 Рассказ о создании обложки FUCK THE FACTS

4 июн 2015 : 		 Новая песня FUCK THE FACTS

19 май 2015 : 		 Новый альбом FUCK THE FACTS выйдет в августе

20 мар 2015 : 		 FUCK THE FACTS выпустят сплит с FISTFUCK

1 окт 2014 : 		 Новый миньон FUCK THE FACTS доступен для прослушивания

24 сен 2014 : 		 Новая песня FUCK THE FACTS

16 сен 2014 : 		 Новая песня FUCK THE FACTS

19 июн 2013 : 		 Новый ЕР FUCK THE FACTS доступен для прослушивания

23 май 2013 : 		 Новый ЕР FUCK THE FACTS выйдет в июне

12 май 2013 : 		 Детали ЕР FUCK THE FACTS

23 янв 2013 : 		 Винил от FUCK THE FACTS

31 дек 2012 : 		 FUCK THE FACTS пишут новый альбом

3 май 2012 : 		 Новое видео FUCK THE FACTS

31 дек 2011 : 		 Бесплатная компиляция от FUCK THE FACTS

27 сен 2011 : 		 Новая песня FUCK THE FACTS

13 сен 2011 : 		 Новая песня FUCK THE FACTS

14 авг 2011 : 		 Трек-лист нового альбома FUCK THE FACTS
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|||| 9 ноя 2020

Новая песня FUCK THE FACTS



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"Everything I Love Is Ending", новая песня группы FUCK THE FACTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pleine Noirceur", выходящего 20 ноября на собственном лейбле Noise Salvation.

Трек-лист:

"Doubt, Fear Neglect"
"Ailleurs"
"Pleine Noirceur"
"Aube"
"Sans Lumiere"
"Sans Racines"
"Everything I Love Is Ending"
"A Dying Light"
"Dropping Like Flies"
"L’abandon"
"An Ending"
"_cide"

FUCK THE FACTS Reveal New Track вЂњEverything I Love Is EndingвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


9 ноя 2020, 21:06		Фотографу по рукам бы дать. Не мог лица чтоли подсветить


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