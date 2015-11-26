все новости группы







Thanatopsis

?

-

-





3 окт 2020 : Новая песня THANATOPSIS



сегодня



Новая песня THANATOPSIS



"Consequence", новая песня группы THANATOPSIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Initiation", выход которого запланирован на 23 октября на Extreme Metal Music.



Трек-лист:



“The Age Of Silence”

“Embodiment”

“Consequence”

“Malfated”

“Initiation”

“Your Demise”

“Grim”

“Suffer System”







+0 -1



просмотров: 281

