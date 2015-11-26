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Новая песня THANATOPSIS
"Initiation", новая песня группы THANATOPSIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Initiation", выход которого запланирован на 23 октября на Extreme Metal Music.
Трек-лист:
“The Age Of Silence”
“Embodiment”
“Consequence”
“Malfated”
“Initiation”
“Your Demise”
“Grim”
“Suffer System”
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