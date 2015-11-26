сегодня



Новая песня THANATOPSIS



"Initiation", новая песня группы THANATOPSIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Initiation", выход которого запланирован на 23 октября на Extreme Metal Music.



Трек-лист:



“The Age Of Silence”

“Embodiment”

“Consequence”

“Malfated”

“Initiation”

“Your Demise”

“Grim”

“Suffer System”







+0 -0



просмотров: 122

