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Thanatopsis

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Новая песня THANATOPSIS



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"Initiation", новая песня группы THANATOPSIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Initiation", выход которого запланирован на 23 октября на Extreme Metal Music.

Трек-лист:

“The Age Of Silence”
“Embodiment”
“Consequence”
“Malfated”
“Initiation”
“Your Demise”
“Grim”
“Suffer System”

THANATOPSIS Streaming Title Track From Upcoming Initiation Album



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