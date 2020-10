2 окт 2020



Видео с текстом от CONTRARIAN



"Scarlet Babylon", официальное видео с текстом от группы CONTRARIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Only Time Will Tell, выходящего двадцатого ноября на Willowtip Records:



"In A Blink Of An Eye"

"The Final Hour"

"Beat The Clock"

"Case Closed"

"The Mega Metropolis"

"Scarlet Babylon"

"Only Time Will Tell"

"Your Days Are Numbered"







+0 -1



просмотров: 153