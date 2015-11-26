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2 окт 2020
Видео с текстом от CONTRARIAN
"Scarlet Babylon", официальное видео с текстом от группы CONTRARIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Only Time Will Tell, выходящего двадцатого ноября на Willowtip Records:
"In A Blink Of An Eye"
"The Final Hour"
"Beat The Clock"
"Case Closed"
"The Mega Metropolis"
"Scarlet Babylon"
"Only Time Will Tell"
"Your Days Are Numbered"
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