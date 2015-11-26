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Contrarian

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|||| 2 окт 2020

Видео с текстом от CONTRARIAN



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"Scarlet Babylon", официальное видео с текстом от группы CONTRARIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Only Time Will Tell, выходящего двадцатого ноября на Willowtip Records:

"In A Blink Of An Eye"
"The Final Hour"
"Beat The Clock"
"Case Closed"
"The Mega Metropolis"
"Scarlet Babylon"
"Only Time Will Tell"
"Your Days Are Numbered"

CONTRARIAN Unveil "Scarlet Babylon" Lyric Video



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