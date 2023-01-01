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Visual Kei
Wave
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с
по
Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»
95
MEGADETH кинули автора обложки?
38
Новое видео LIMP BIZKIT
34
KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990
34
DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра...
31
все новости группы
Contrarian
США
Death Metal
http://www.contrarianmetal.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/contrarianmetal
16 фев 2023
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Новая песня CONTRARIAN
2 окт 2020
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Новая песня CONTRARIAN
27 окт 2015
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Кавер-версия DEATH от CONTRARIAN
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Музыканты NILE, MITHRAS, SULACO в CONTRARIAN
сегодня
Новая песня CONTRARIAN
"Zabur of Satfiyah al Shamal", новая песня CONTRARIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Sage of Shekhinah", выход которого намечен на 17 марта.
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Сообщений нет