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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 95
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 31
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Contrarian

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|||| сегодня

Новая песня CONTRARIAN



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"Zabur of Satfiyah al Shamal", новая песня CONTRARIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Sage of Shekhinah", выход которого намечен на 17 марта.




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