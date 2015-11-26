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Cristian Machado

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CRISTIAN MACHADO работает с бывшими коллегами по ILL NIÑO



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Бывшие музыканты ILL NIÑO — Cristian Machado, Ahrue "Luster" Ilustre и Diego Verduzco — работают над новым проектом:

«Да, это правда. Я не выносил этого на публику, мы не собираемся спешить, чтобы кому-то что-то доказать, но половина материала для альбома уже есть. Это просто феноменально, песни — бомба!»

Относительно того, когда можно ждать пластинку, Cristian Machado ответил:

«У нас пока нет лейбла, но есть друзья из этого бизнеса, которые проявляют свою заинтересованность. Но пока мы ни с кем никак не контактировали. Мы не спешим. Мы точно хотим сделать всё как надо. Если мы будем делать что-то металлическое, то хотим песен, которые будут правильными!»

Former ILL NIГ‘O Members Are Working On New Project:





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