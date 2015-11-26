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CRISTIAN MACHADO и бывшие коллеги по ILL NIÑO завершили запись



Бывшие участники ILL NIÑO Cristian Machado (vocals), Ahrue "Luster" Ilustre (guitar) и Diego Verduzco (guitar) завершили запись дебютного альбома нового проекта.



«Весь альбом готов. Полностью на сто процентов — двенадцать треков. Пока он не прошел сведение и мастеринг, у нас есть предварительные версии. Мы старались не особо об этом распространяться просто потому, что пока мы не выпустим альбом, какой смысл о нем говорить? Я не знаю. Я всегда это говорил... единственное, что могу сказать, что песни чертовски клевые.



Так как я сфокусировался на всем просто как вокалист и не был задействован ментально в остальных аспектах инструментальной работы, так вот с этой позиции я могу сказать, что это лучшая работа из всех, что я сделал за свою карьеру. И я должен сказать спасибо Ahrue и Diego — Diego, именно он начал все это, он собирал песни, нашел продюсера, начал всю движуху. Он сказал: "Я начинаю работать, начинаю сочинять. Хочу посмотреть, как и что получится. Никакого давления. Давайте будем уверены в том, что это нам принесет только удовольствие"».













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