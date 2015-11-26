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Ilsa

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|||| 7 окт 2020

Новая песня ILSA



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"Poor Devil", новая песня группы ILSA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Preyer, выход которого запланирован на 20 ноября на Relapse Records:

"Epigraph"
"Poor Devil"
"Moonflower"
"Shibboleth"
"Mother Of God"
"Scavengers"
"Widdershins"
"Preyer"
"Lady Diamond"
"Behind The Veil"
"The Square Coliseum"

ILSA - Sixth Full-Length Album, Preyer, Due In November; "Poor Devil" Single Streaming



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