7 окт 2020



Новая песня ILSA



"Poor Devil", новая песня группы ILSA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Preyer, выход которого запланирован на 20 ноября на Relapse Records:



"Epigraph"

"Poor Devil"

"Moonflower"

"Shibboleth"

"Mother Of God"

"Scavengers"

"Widdershins"

"Preyer"

"Lady Diamond"

"Behind The Veil"

"The Square Coliseum"







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