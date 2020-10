сегодня



Новое видео ILSA



"Shibboleth", новое видео группы ILSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Preyer", выходящего 20 ноября на Relapse Records.



Трек-лист:



"Epigraph"

"Poor Devil"

"Moonflower"

"Shibboleth"

"Mother Of God"

"Scavengers"

"Widdershins"

"Preyer"

"Lady Diamond"

"Behind The Veil"

"The Square Coliseum"







