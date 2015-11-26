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Новое видео ILSA
"Shibboleth", новое видео группы ILSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Preyer", выходящего 20 ноября на Relapse Records.
Трек-лист:
"Epigraph"
"Poor Devil"
"Moonflower"
"Shibboleth"
"Mother Of God"
"Scavengers"
"Widdershins"
"Preyer"
"Lady Diamond"
"Behind The Veil"
"The Square Coliseum"
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