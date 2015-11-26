Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 292
*Новое видео AC/DC 82
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 66
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 57
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 53
[= ||| все новости группы



*

Ilsa

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео ILSA



*
zoom
*
* *
"Shibboleth", новое видео группы ILSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Preyer", выходящего 20 ноября на Relapse Records.

Трек-лист:

"Epigraph"
"Poor Devil"
"Moonflower"
"Shibboleth"
"Mother Of God"
"Scavengers"
"Widdershins"
"Preyer"
"Lady Diamond"
"Behind The Veil"
"The Square Coliseum"

ILSA Release



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 150

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом