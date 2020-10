7 окт 2020



Новое видео UNRULY CHILD



"Poison Ivy", новое видео группы UNRULY CHILD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Our Glass House, выходящего четвертого декабря:



"Poison Ivy"

"Say What You Want"

"Our Glass House"

"Everyone Loves You When You’re Dead"

"Talked You Out Of Loving Me"

"Underwater"

"Catch Up To Yesterday"

"Freedom Is A Fight"

"The Wooden Monster"

"Here To Stay"

"To Be Your Everything 2020"

"Let’s Talk About Love 2020"







