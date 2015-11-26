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Unruly Child

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7 дек 2020 : 		 Новая песня UNRULY CHILD

11 ноя 2020 : 		 Новая песня UNRULY CHILD

7 окт 2020 : 		 Новое видео UNRULY CHILD

3 авг 2019 : 		 Новое видео UNRULY CHILD

10 июл 2019 : 		 Новая песня UNRULY CHILD

5 июн 2019 : 		 Видео с текстом от UNRULY CHILD

4 фев 2018 : 		 Концертное видео UNRULY CHILD

16 фев 2017 : 		 Бокс-сет UNRULY CHILD выйдет весной

16 фев 2017 : 		 Новая песня UNRULY CHILD

24 янв 2017 : 		 Новая песня UNRULY CHILD

13 янв 2017 : 		 Новая песня UNRULY CHILD

14 дек 2016 : 		 Новая песня UNRULY CHILD

3 дек 2016 : 		 Новый альбом UNRULY CHILD выйдет зимой

8 июн 2016 : 		 Новый альбом UNRULY CHILD выйдет в 2017 году

15 окт 2014 : 		 Семплы новых песен UNRULY CHILD

8 окт 2010 : 		 EPK от UNRULY CHILD

5 окт 2010 : 		 Новое видео UNRULY CHILD

31 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома UNRULY CHILD

23 июн 2010 : 		 Название нового альбома UNRULY CHILD

29 сен 2009 : 		 Новый альбом UNRULY CHILD выйдет в 2010 году
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Новая песня UNRULY CHILD



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"Our Glass House", новая песня группы UNRULY CHILD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Our Glass House", выпущенного 4 декабря.

Трек-лист:

"Poison Ivy"
"Say What You Want"
"Our Glass House"
"Everyone Loves You When You’re Dead"
"Talked You Out Of Loving Me"
"Underwater"
"Catch Up To Yesterday"
"Freedom Is A Fight"
"The Wooden Monster"
"Here To Stay"
"To Be Your Everything 2020"
"Let’s Talk About Love 2020"




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