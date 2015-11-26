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Новая песня TRIP 6
"'Terrorizer", новая песня группы TRIP 6, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Spit, выход которого запланирован на шестое ноября на Dark Star Records.
Трек-лист:
"The One"
"Spit"
"Manic"
"Hit Man"
"Push Back"
"Terrorizer"
"Dead To Me"
"Stand Up"
"Hatred"
"Junkie"
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