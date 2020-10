сегодня



Новая песня TRIP 6



"'Terrorizer", новая песня группы TRIP 6, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Spit, выход которого запланирован на шестое ноября на Dark Star Records.



Трек-лист:



"The One"

"Spit"

"Manic"

"Hit Man"

"Push Back"

"Terrorizer"

"Dead To Me"

"Stand Up"

"Hatred"

"Junkie"







