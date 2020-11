сегодня



Видео с текстом от TRIP 6



TRIP 6 опубликовали официальное видео с текстом на песню "Terrorizer", которая взята из нового альбома "Spit", выпущенного шестого ноября/



Трек-лист:



"The One"

"Spit"

"Manic"

"Hit Man"

"Push Back"

"Terrorizer"

"Dead To Me"

"Stand Up"

"Hatred"

"Junkie"







+0 -0



просмотров: 103