Видео с текстом от THE UNGUIDED



THE UNGUIDED опубликовали официальное видео с текстом на песню “Stand Alone Complex”. Эта песня взята из альбома "Father Shadow", выходящего девятого октября на Napalm Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- 1 CD Digipak

- 2 LP Gatefold Vinyl Black

- 1 CD Digipak + Shirt Bundle



Трек-лист:



"Childhood’s End"

"Never Yield"

"War Of Oceans"

"Breach"

"Where Love Comes To Die"

"Crown Prince Syndrome"

"Fate’s Hand"

"Stand Alone Complex"

"Lance Of Longinus"

"Seth"

"Gaia" feat. Erik Engstrand

"Jailbreak" (Bonus Track / Sonic Syndicate Cover)

"Denied" (Bonus Track / Sonic Syndicate Cover)

"Jack Of Diamonds" (Bonus Track / Sonic Syndicate Cover)







