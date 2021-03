25 мар 2021



Новое видео THE UNGUIDED



“Where Love Comes To Die”, новое видео группы THE UNGUIDED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Father Shadow", выпущенного девятого октября на Napalm Records. Альбом был доступен в следующих вариантах:



- 1 CD Digipak

- 2 LP Gatefold Vinyl Black

- 1 CD Digipak + Shirt Bundle



Трек-лист:



"Childhood’s End"

"Never Yield"

"War Of Oceans"

"Breach"

"Where Love Comes To Die"

"Crown Prince Syndrome"

"Fate’s Hand"

"Stand Alone Complex"

"Lance Of Longinus"

"Seth"

"Gaia" feat. Erik Engstrand

"Jailbreak" (Bonus Track / Sonic Syndicate Cover)

"Denied" (Bonus Track / Sonic Syndicate Cover)

"Jack Of Diamonds" (Bonus Track / Sonic Syndicate Cover)







+1 -1



просмотров: 222