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Новое видео SCULPTOR



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"No Control", новое видео бразильской группы SCULPTOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Untold Secrets", выход которого намечен на четвертое декабря на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Interlude"
"No Control"
"Redemption"
"Beyond Madness"
"Born To Be Slave"
"Embrace Yourself"
"Empty Space"
"Requiem"
"Untouchable Truth"
"Wake Me Up When The Pain Goes Away"
"Watch Rope"




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