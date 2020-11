сегодня



Новая песня SCULPTOR



"Untouchable Truth", новая песня группы SCULPTOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Untold Secrets", выход которого намечен на четвертое декабря на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Interlude"

"No Control"

"Redemption"

"Beyond Madness"

"Born To Be Slave"

"Embrace Yourself"

"Empty Space"

"Requiem"

"Untouchable Truth"

"Wake Me Up When The Pain Goes Away"

"Watch Rope"







