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Sculptor

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Новая песня SCULPTOR



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"Untouchable Truth", новая песня группы SCULPTOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Untold Secrets", выход которого намечен на четвертое декабря на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Interlude"
"No Control"
"Redemption"
"Beyond Madness"
"Born To Be Slave"
"Embrace Yourself"
"Empty Space"
"Requiem"
"Untouchable Truth"
"Wake Me Up When The Pain Goes Away"
"Watch Rope"

SCULPTOR Release New Song "Untouchable Truth"; Audio Streaming



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