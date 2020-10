все новости группы







15 окт 2020 : Новое видео SOMBRIA

18 сен 2020 : Новое видео SOMBRIA



Новое видео SOMBRIA



"Voyage Into Lethe", новое видео группы SOMBRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chirographon Dei", выходящего 27 ноября на Inverse Records.



Трек-лист:



"Voyage into Lethe"

"Black December"

"Sarcophagus Of Roses"

"Mirror Of God"

"Ballet Of Sadness"

"The Soul's Manuscript"

"Wine Of Lunacy"

"Penitence"

"Poem From The Dark Gardens"

