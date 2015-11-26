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Новое видео SOMBRIA
"Voyage Into Lethe", новое видео группы SOMBRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chirographon Dei", выходящего 27 ноября на Inverse Records.
Трек-лист:
"Voyage into Lethe"
"Black December"
"Sarcophagus Of Roses"
"Mirror Of God"
"Ballet Of Sadness"
"The Soul's Manuscript"
"Wine Of Lunacy"
"Penitence"
"Poem From The Dark Gardens"
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