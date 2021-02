сегодня



Новое видео SOMBRIA



"Ballet of Sadness", новое видео группы SOMBRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chirographon Dei", выпущенного 27 ноября на Inverse Records.



Трек-лист:



"Voyage into Lethe"

"Black December"

"Sarcophagus Of Roses"

"Mirror Of God"

"Ballet Of Sadness"

"The Soul's Manuscript"

"Wine Of Lunacy"

"Penitence"

"Poem From The Dark Gardens"







