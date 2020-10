сегодня



Новое видео THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL



"Optimystic", новое видео группы THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL,сайд-проекта двух участников GODSMACK Shannon'a Larkin'a и Tony Rombola, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Apocalypse Blues Revival", выходящего одиннадцатого декабря:



01. Waltz Of The Antichrist/Impure



02. The Abomination Of Desolation



03. Can't Shake The Blues



04. No One Will Miss Me



05. The Doorway



06. Written In To The World



07. Optimystic



08. Enjoy The Ride



09. A Gecko (Part 2) – The Endless Possibility Of Water (666 Reprise)



















+0 -0



просмотров: 148