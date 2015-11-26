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The Apocalypse Blues Revival

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Новое видео THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL



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"Optimystic", новое видео группы THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL,сайд-проекта двух участников GODSMACK Shannon'a Larkin'a и Tony Rombola, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Apocalypse Blues Revival", выходящего одиннадцатого декабря:

01. Waltz Of The Antichrist/Impure

02. The Abomination Of Desolation

03. Can't Shake The Blues

04. No One Will Miss Me

05. The Doorway

06. Written In To The World

07. Optimystic

08. Enjoy The Ride

09. A Gecko (Part 2) – The Endless Possibility Of Water (666 Reprise)

GODSMACK Side Project THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL To Release Debut Album








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