Новое видео THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL

"The Doorway", новое анимационное видео группы THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL, сайд-проекта двух участников GODSMACK — Shannon'a Larkin'a и Tony Rombola, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Apocalypse Blues Revival", выходящего одиннадцатого декабря.
Трек-лист:
01. Waltz Of The Antichrist/Impure
02. The Abomination Of Desolation
03. Can't Shake The Blues
04. No One Will Miss Me
05. The Doorway
06. Written In To The World
07. Optimystic
08. Enjoy The Ride
09. A Gecko (Part 2) – The Endless Possibility Of Water (666 Reprise)
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