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The Apocalypse Blues Revival

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12 ноя 2020 : 		 Новое видео THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL

18 окт 2020 : 		 Новое видео THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL

16 окт 2020 : 		 Новая песня THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL

5 июл 2019 : 		 THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL готовы выпустить новую песню

15 июл 2018 : 		 Новая песня THE APOCALYPSE BLUES REVUE

27 июн 2018 : 		 Новая песня THE APOCALYPSE BLUES REVUE

21 май 2018 : 		 THE APOCALYPSE BLUES REVUE выпустят новый альбом в июле

10 авг 2016 : 		 Новая песня THE APOCALYPSE BLUES REVUE

16 июл 2016 : 		 Рассказ о новой песне THE APOCALYPSE BLUES REVUE

20 май 2016 : 		 THE APOCALYPSE BLUES REVUE - cайд-проект музыкантов GODSMACK на Provogue
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Новое видео THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL



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"The Doorway", новое анимационное видео группы THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL, сайд-проекта двух участников GODSMACK — Shannon'a Larkin'a и Tony Rombola, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Apocalypse Blues Revival", выходящего одиннадцатого декабря.

Трек-лист:

01. Waltz Of The Antichrist/Impure

02. The Abomination Of Desolation

03. Can't Shake The Blues

04. No One Will Miss Me

05. The Doorway

06. Written In To The World

07. Optimystic

08. Enjoy The Ride

09. A Gecko (Part 2) – The Endless Possibility Of Water (666 Reprise)

GODSMACK Side Project THE APOCALYPSE BLUES REVIVAL Releases New Single











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