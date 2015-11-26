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BrokenRail

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Новая песня BROKENRAIL



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"Creatures", новая песня группы BROKENRAIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Beautiful Chaos, выход которого запланирован на 13 ноября:

“Beautiful Chaos”
“Nightmare”
“California”
“Demon In Disguise”
“Creatures”
“On My Own”
“Patterns”
“Never Be The Same”
“The Haunted”
“Reignite”

BROKENRAIL Release вЂњCreaturesвЂќ Single



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