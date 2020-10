сегодня



Новая песня BROKENRAIL



"Creatures", новая песня группы BROKENRAIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Beautiful Chaos, выход которого запланирован на 13 ноября:



“Beautiful Chaos”

“Nightmare”

“California”

“Demon In Disguise”

“Creatures”

“On My Own”

“Patterns”

“Never Be The Same”

“The Haunted”

“Reignite”







