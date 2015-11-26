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BrokenRail

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Новое видео BROKENRAIL



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“California", новое видео группы BROKENRAIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Beautiful Chaos", выход которого состоялся 13 ноября.

Трек-лист:

“Beautiful Chaos”
“Nightmare”
“California”
“Demon In Disguise”
“Creatures”
“On My Own”
“Patterns”
“Never Be The Same”
“The Haunted”
“Reignite”

BROKENRAIL Release вЂњCaliforniaвЂќ Video



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