Новое видео BROKENRAIL



“California", новое видео группы BROKENRAIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Beautiful Chaos", выход которого состоялся 13 ноября.



Трек-лист:



“Beautiful Chaos”

“Nightmare”

“California”

“Demon In Disguise”

“Creatures”

“On My Own”

“Patterns”

“Never Be The Same”

“The Haunted”

“Reignite”







