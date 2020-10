Новое видео ESCAPE THE FATE

сегодня



"Invincible", новое видео группы ESCAPE THE FATE при участии LINDSEY STIRLING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chemical Warfare", а также вошла в саундтрек к фильму "The Retaliators", выходящему в следующем году.



















