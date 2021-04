сегодня



Новое видео ESCAPE THE FATE



"Lightning Strike", новое видео группы ESCAPE THE FATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chemical Warfare", выпущенного 16 апреля на Better Noise Music.



Трек-лист:



01. Lightning Strike (2:46)



02. Invincible (feat. Lindsey Stirling) (3:52)



03. Unbreakable (3:02)



04. Chemical Warfare (3:14)



05. Erase You (2:28)



06. Not My Problem (feat. Travis Barker) (3:25)



07. Burn the Bridges (3:40)



08. Demons (2:54)



09. Hand Grenade (2:40)



10. Ashes (Broken World) (3:05)



11. My Gravity (3:19)



12. Walk On (3:34)













