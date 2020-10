сегодня



Новое видео MACABRE



"Your Window Is Open", новое видео группы MACABRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Carnival Of Killers", выход которого запланирован на 13 ноября на Nuclear Blast Records.



Альбом будет доступен в следующих форматах:



- CD Jewel

- Vinyl

Bludgeoned Flesh Edition (Milky Clear & Baby Oink w/ Red Splatter)

Pools of Blood Edition (Milky Clear & On Blood Swirl)

Carnival Edition (Milky Clear w/ Red, Blue, Green & Yellow)

Strangled Sky Edition (Blue/White Cloudy)

Clown Splatter Edition ( Milky Clear with Rainbow splatter)

Black

- Red Cassette

- Unhappy Meal #1

CD

Album Artwork T-shirt

Activity Sheet

Unhappy Meal Box

- Unhappy Meal #2

Vinyl - Pools of Blood Edition (Milky Clear & On Blood Swirl)

Album Artwork T-shirt

Activity Sheet

Unhappy Meal Box

- Unhappy Meal #3

Album Artwork T-shirt

Activity Sheet

Unhappy Meal Box



Трек-лист:



Intro

"Your Window Is Open"

"Joe Ball Was His Name "

"Stinky"

"Abduction"

"Tea Cakes"

"Them Dry Bones"

"Richard Speck Grew Big Breasts"

"Slaughter House"

"Breaking Point"

"The Lake Of Fire"

"Warte, Warte"

"Now It’s Time To Pay"

"The Wheels On The Bug"

"Corpse Violator"

"The Murder Mack"







+0 -0



просмотров: 163