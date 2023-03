сегодня



Переиздание MACABRE выйдет весной



14 апреля по случаю 30-летнего юбилея состоится выход обновленной версии альбома MACABRE "Sinister Slaughter", которая будет доступна в следующих вариантах:



- CD Jewel Case

- Vinyl

* Sinister Splatter

* Blue/Red Solit w/ Black Splatter

* Orange In Red W/ White Splatter (Band Exclusive, limited to 300)

- Red cassette



Трек-лист:



"Night Stalker"

"The Ted Bundy Song"

"Sniper In The Sky"

"Montreal Massacre"

"Zodiac"

"James Pough, What The Hell Did You Do?!"

"The Boston Strangler"

"Mary Bell"

"Mary Bell" (Reprise)

"Killing Spree (Postal Killer)"

"Is It Soup Yet?"

"White Hen Decapitator"

"Howard Unrah (What Have You Done Now?)"

"Gacy's Lot"

"There Was A Young Man Who Blew Up A Plane"

"Vampire Of Dusseldorf"

"Shotgun Peterson"

"What's That Smell?"

"Edmond Kemper Had A Horrible Temper"

"What The Heck, Richard Speck (Eight Nurses You Wrecked)"

"Albert Was Worse Than Any Fish In The Sea"







